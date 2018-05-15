Агутин объяснил, почему ему не дали к юбилею звание «Народного артиста»

Заслуженный артист России Леонид Агутин очень надеялся получить звание «Народный артист РФ» в 2018 году к своему 50-летию.

Вместо этого певца наградили Орденом Дружбы, чем он был немного ошарашен.

По словам певца, на такое решение повлияло ограничение в присвоении почетных званий.

Музыкант убежден, что заявленный Минкультом курс на сокращение выдачи званий уже работает. «В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать „Народных артистов“, — цитирует ТАСС Агутина. — Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен».

Однако Агутин считает, что «никакой трагедии не произошло». По его мнению, самое главное — это зрители. «Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист», — подчеркнул он.

Ранее в интервью газете «Известия» министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание «Народный артист» не должно присуждаться десятками и сотнями. Он предложил присуждать не более пяти званий в год, но заметил при этом, что речь идет не о квотировании, а о более вдумчивом подходе к распределению званий.