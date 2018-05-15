найти ×
   
  • USD +0.13
    65.89
  • EUR +0.14
    74.97
СохранитьСохранено0
×

-211338

Агутин объяснил, почему ему не дали к юбилею звание «Народного артиста»

Small f1a6d446e0

Михаил Метцель/ТАСС

Заслуженный артист России Леонид Агутин очень надеялся получить звание «Народный артист РФ» в 2018 году к своему 50-летию.

Вместо этого певца наградили Орденом Дружбы, чем он был немного ошарашен.

По словам певца, на такое решение повлияло ограничение в присвоении почетных званий.

Музыкант убежден, что заявленный Минкультом курс на сокращение выдачи званий уже работает. «В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать „Народных артистов“, — цитирует ТАСС Агутина. — Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен».

Однако Агутин считает, что «никакой трагедии не произошло». По его мнению, самое главное — это зрители. «Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист», — подчеркнул он.

Ранее в интервью газете «Известия» министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание «Народный артист» не должно присуждаться десятками и сотнями. Он предложил присуждать не более пяти званий в год, но заметил при этом, что речь идет не о квотировании, а о более вдумчивом подходе к распределению званий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805454читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
29513003читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
В чем польза кофейного аромата

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9262842читать позжечитаю позже

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным15 мая 2018

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

10614993читать позжечитаю позже