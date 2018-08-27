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Общественная палата предложила ужесточить отбор наблюдателей в тюрьмах

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© pexels.com

Общественная палата призвала усовершенствовать принятый десять лет назад закон об общественном контроле в местах лишения свободы.

Как сообщает газета «Известия», в частности, предлагается ужесточить отбор членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), а на проверку кандидатов выделять 120 дней вместо 90.

«Надо, чтобы отбор в комиссии проводился не по формальным признакам, — сказал в беседе с изданием секретарь ОП России Валерий Фадеев. — Людей с нечистыми мотивами либо корыстными планами в ОНК быть не должно».

Он пояснил, что в некоторые ОНК пытались попасть лица, напрямую связанные с криминальной средой.

В Общественной палате также считают необходимым изменить и сам порядок формирования ОНК. В частности, предлагается предоставить некоммерческим организациям, существующим не менее трех лет (в настоящее время — не менее пяти), право выдвигать своих кандидатов в состав ОНК.

Также заявлено о необходимости расширения полномочий ОНК. Предлагается разрешить их представителям вход в конвойные помещения судов, спецтранспорт для перевозки заключенных и служебные помещения правоохранительных органов.

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