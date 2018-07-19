В результате схода снежной лавины в Карачаево-Черкесии погиб человек

Под сход лавины в районе горы Дукка в Карачаево-Черкесси попала группа из 7 лыжников.

В результате один человек погиб, еще один пострадал, а остальное пятеро получили различные травмы.

Как стало известно РЕН ТВ, погиб опытный горнолыжник Сергей Камбалов, занимавшийся альпинизмом более 15 лет. Он являлся членом Ассоциации горных гидов России, инструктором по альпинизму и горным лыжам, а также шесть лет работал в спасательной службе Домбайского района.

Кроме того, по данным телеканала, серьезно пострадал крупный банкир Дмитрий Орлов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В состав группы также входили член совета директоров ОАО «Наука-связь» Андрей Фильков и заместитель генерального директора НПО «Наука-связь» Владимир Белькович.

Как сообщает следственное управление СК по Карачаево-Черкесии, после схода лавины в Архызском ущелье, в результате которого один человек погиб и шесть пострадали, началась проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства, связанные с организацией экстремального отдыха, а также степень полученных туристами травм», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины на закрытой для катания трассе курорта «Горки Город» в Сочи погибли два человека.