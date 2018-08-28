Из-за чего кровь мужчины стала молочного цвета

Немецкие медики рассказали об уникальном случае: у пациента обнаружили в крови белый пигмент, из-за чего кровь внешне больше напоминала молоко.

Если бы врачи вовремя не обратили внимание на анализы и не применили старую технику лечения, мужчина бы погиб.

Специалисты рассказали, что у пациента обнаружили заболевание под названием гипертриглицеридемия, наступающее из-за избытка в крови количества молекул жирных триглицеридов. В большинстве случаев проблему можно решить с помощью плазмафереза.

Во время плазмафереза из организма извлекается плазма крови, из нее удаляются все токсины и жиры, после чего отфильтрованную плазму возвращают пациенту.

Но в данном случае это было непросто сделать, так как уровень триглицеридов в 36 раз превышал пиковые показатели и составил целых 180 граммов на литр жидкости.

Эта густая, бледная кровь буквально забила аппарат для плазмафереза. Дважды, — рассказали медики.

Изначально мужчина обратился в клинику из-за плохого самочувствия. У него была рвота, головные боли, быстрое истощение. Если бы врачи не приняли экстренные меры, пациент мог бы впасть в кому, уверены ученые.

В ходе исследования выяснилось, что кровь стала «молочной» из-за ряда серьезных причин. У мужчины было ожирение, инсулинорезистентность, а также генетическая предрасположенность к накоплению триглицеридов.

Чтобы спасти пациента, медики применили давно забытый способ — кровопускание. Удивительно, но это помогло. Два литра крови заменили концентратом эритроцитов, донорской плазмой и физраствором.

После проведения процедуры концентрация триглицеридов в крови заметно снизилась, и к пятому дню у пациента пропали даже неврологические симптомы.

Медики отмечают, что сегодня эту методику рассматривают как анахроническую форму лженауки, которая на самом деле может нанести больше вреда, чем пользы. Однако в описанном случае именно прямой забор крови помог спасти человеческую жизнь.