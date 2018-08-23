«Баба мечты»: продавщица урезонила пьяного покупателя двумя ударами

В Сети стало популярным видео из российского магазина продуктов. На кадрах видно нескольких мужчин, которые стоят у прилавка в ожидании очереди, при этом между двумя из них возникает конфликт. Один нетрезвый мужчина начинает бить другого головой об холодильник с пивом. После чего к ним подходит девушка-продавец, что-то говорит драчуну, а затем бьёт его кулаком в лицо. Мужчина пытается ударить продавщицу в ответ, она пинает его ногой, а следующим ударом по лицу отправляет его в нокаут.

При этом другие мужчины, наблюдающие за происходящим, выглядят ошеломлёнными и не предпринимают никаких действий. А пострадавший долго жмёт руку защитившей его девушке.

Видеоролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь с именем Майк Нимофф и назвал его «Баба мечты». Публикацией поделились уже более двух тысяч человек.

А вы встречали боевых женщин в жизни?