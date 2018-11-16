Мосгорсуд оставил под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви

Мосгорсуд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции о выборе меры пресечения для основателя инвестиционного Baring Vostok Майкла Калви. Защита бизнесмена просила аннулировать его арест в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление связано с предпринимательской деятельностью, передает ТАСС.

Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения, — говорится в решении суда.

Адвокат Дмитрий Клеточкин, представляющий интересы обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей предпринимателя, в очередной раз заявил о невиновности своего клиента. По словам юриста, следствию недостает изрядного количества необходимых данных.

Он также указал на некорректность произведенной оценки стоимости компании, управляемой его подзащитным.

Следствием не проведена объективная оценка стоимости акций компании, в завышении которой обвиняется Калви, — заявил Клеточкин.

Напомним, уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» было заведено 13 февраля. Основанием для его возбуждения стало заявление члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова.

Вместе с Калви, ставшим главным фигурантом стартовавшего расследования, были задержаны еще пятеро подозреваемых: Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев.

21 февраля всем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Как сообщалось ранее, речь идет о статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном объеме».

Срок действия остающейся в силе меры пресечения истекает 13 апреля.