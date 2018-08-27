Военный летчик опроверг слухи о массовом уходе коллег из ВКС России

Военный летчик Николай Филипов, отец погибшего в Сирии героя России Романа Филипова, опроверг сообщения СМИ о бешеном росте дефицита кадров в военной авиации.

Ранее журналисты писали со ссылкой на анонимный паблик «Взгляд человека в лампасах», что после окончания контракта и получения всех причитающихся преференций пилоты боевых самолетов массово переходят в гражданскую авиацию.

«Дыра в 1,3 тысячи летчиков, о которой три года назад заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет», — уверяет нас автор канала.



«Я 25 лет отлетал в военном самолете и ни разу не встречал таких случаев. Да и сейчас такого нет. Мой сын служил на Дальнем Востоке, в его воинской части ни у кого даже и мыслей не было о переходе. Мои сослуживцы если и уходили из военной авиации, то только по состоянию здоровья. Единственное, военным летчикам время от времени предлагают пересесть с боевых самолетов на самолеты военные, но с двойным управлением: там то же самое, только нагрузка на здоровье в разы меньше. На это да, соглашались», — рассказал Филипов в интервью «Ридусу».

Для боевого пилота переход из военной авиации в гражданскую — дело достаточно муторное, отметил наш собеседник.

Нет смысла учиться пять лет в военном училище, 10—15 лет летать на военных самолетах, чтобы потом идти заново переучиваться для работы на гражданском судне, и то без гарантии занять командирское кресло. Да и люди у нас совершенно другие. Они идут служить не за деньги. Здесь есть чувство долга перед Родиной, желание защищать, быть опорой для страны. Кто хочет в гражданскую авиацию — идут туда изначально, — утверждает эксперт.

«Если говорить о словах Сергея Шойгу о том, что три года назад был дефицит летчиков в 1,3 тысячи человек, то нужно учитывать, что по боевому расчету на одну машину должно быть три летчика. Потому что во время войны, если погибнет один пилот, должно быть еще два, обученных летать на этой машине», — добавил Филипов.



По его мнению, кадровый дефицит сложился из-за того, что «не хватает здоровых ребят». Поэтому, говорит Николай Филипов, в Краснодарском высшем военном авиационном училище не так давно был открыт набор девушек.

«Желающих много, а по здоровью проходят далеко не все. Ведь на военном самолете большие перегрузки, туда даже с минимальным нарушением зрения не возьмут», — заключил Филипов.

Николай Филипов окончил в 1975 году Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. После он три года служил в Липецке, а затем его перевели в Воронеж. В 2006 году Филипов уволился в звании майора.