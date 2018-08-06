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Появилось видео избиения генерала в центре Москвы

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© youtube.com

В центре столицы избили генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации.

У Бриндикова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица.

Инцидент произошел на Малой Никитской улице. «Выясняются обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели момент избиения, сообщает газета «Известия».

На кадрах видно, как генерал-полковник подъехал на машине к воротам своего офиса, но дорогу ему перегородил другой автомобиль. Бриндиков посигналил с просьбой пропустить, однако это не понравилось одному из пассажиров перегородившей дорогу машины. 

Когда генерал въехал в ворота, этот человек подошел к нему, начались выяснения отношений. В какой-то момент генерал размахнулся и ударил своего оппонента, завязалась драка. Тогда подбежал еще один человек, с которым они и избили генерала. 

Александр Бриндиков — бывший первый замминистра промышленности, науки и технологий России, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ. В настоящее время работает советником в строительной компании.

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