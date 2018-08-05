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Москвичка пролетела 25 часов, чтобы увидеть зверька квокку

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  • 28 февраля 2019, 17:21
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Московский фотограф Кристина Макеева недавно опубликовала в соцсетях свои селфи с маленькими забавными квокками и призналась, что давно мечтала вживую увидеть этих зверьков, которых считает своими тотемными животными, и теперь счастлива, что её мечта сбылась.

«Когда я впервые увидела квокку на случайном изображении в интернете, мой муж сказал мне, что я очень на них похожа. Мы пролетели 25 часов на самолёте и ещё 1,5 часа проплыли на пароме, чтобы увидеть их вживую. Однажды посмотрев на них — уже невозможно забыть!» — рассказала Кристина.

Очаровательные квокки внешне похожи на маленьких кенгуру, вырастают размером с большую кошку или среднюю собаку, ростом около 50 см, весом от 2,5 до 5 кг. Эти зверьки травоядны и беззащитны перед хищниками, поэтому сохранились только на островах Балд, Роттнест, Пингвин и в некоторых изолированных местах Западной Австралии, где нет лис и котов.

«Мы пролетели всю планету, чтобы увидеть квокк. И это того стоило! Я нигде не чувствовала себя счастливее, чем здесь, лёжа на песке и предлагая этим зверюшкам зелёные листочки», — говорит москвичка. 

Квокк называют самыми счастливыми животными в мире. Они не боятся людей, охотно приближаются к человеку, улыбаются и позируют для селфи. 

«К квоккам нельзя прикасаться, но когда они прижимались к моему лицу, я не могла представить себе ничего более приятного. Теперь, когда мне грустно или я устала, я просто открываю фотографии, смотрю на квокк и улыбаюсь», — рассказала Кристина изданию Bored Panda

Здесь можно посмотреть видео с милейшими квокками. Листайте карусель.

А вы встречали квокку вживую? А хотели бы?

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