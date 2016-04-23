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В Германии приговорили к тюрьме племянника Дмитрия Киселева

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В Мюнхене племянника российского телеведущего канала «Россия-1» и генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева суд приговорил к двум годам и трем месяцам тюрьмы, сообщает RTVI.

Сергей Киселев проходил обвиняемым по делу о причастности к боевым действиям на юго-востоке Украины.

По версии следствия, в августе 2014 года племянник Киселева прошел в лагере под Петербургом боевую подготовку, где учился обращаться с боевым оружием.

Ему инкриминировали подготовку преступления, угрожающего государственной безопасности, и нарушение закона о хранении оружия, сообщает корреспондент телеканала из зала суда.

Сергею Киселеву грозило до десяти лет заключения, однако он частично признал вину, заявив, что никого не убивал.

Гособвинитель, защита и суд договорились, что его наказание ограничится сроком два — два с половиной года лишения свободы, отмечает News.ru.

Напомним, вечной 2016 года Дмитрий Киселев рассказал, что его племянник принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Он тогда добавил, что его родственник живет в Германии. О том, что он находился в районе Горловки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), телеведущий узнал, когда племянник уже вернулся домой.

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