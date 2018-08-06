Робот-курьер составит конкуренцию Boston Dynamics

Инженеры из Орегонского государственного университета представили свою новую разработку — робота-курьера Digit, который может доставлять грузы весом до 18 кг.

Некоторые эксперты предполагают, что он может составить серьезную конкуренцию роботам Boston Dynamics.

Человекоподобный робот-курьер имеет две ноги и пару рук, которые способны не только поднимать тяжести, но и ловить падающие предметы. По сравнению с Atlas, роботом Boston Dynamics, Digit имеет более футуристический дизайн.

Напомним, что Atlas — это робот-атлет, способный выполнять сальто-мортале — сложный акробатический прыжок с переворотом через себя.

Судя по первым снимкам, Digit сделан на платформе показанного в видеоролике робота Cassie. Однако робот-курьер получился более технологичным благодаря наличию торса, рук и разнообразных датчиков.

Усовершенствованная модель позволит роботу лучше ориентироваться в пространстве и быстро принимать решения в случае трудных ситуаций, например на лестницах или при завалах в помещении.

Мы ожидаем от Digit больших результатов. Новый гуманоид сможет быть полезен в развлекательной сфере и в доставке посылок. Например, он сможет доставлять еду из ресторанов, снизив потребность в живых курьерах и автономных роботах с колесами, — пояснили разработчики.

Робот Digit появится в продаже в начале 2020 года, а цена станет известна уже в этом году. Сообщается, что купить его смогут как организации, так и частные лица.