Суд в Анапе оправдал учительницу, обвиняемую в колдовстве

В Анапе учительница начальных классов обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Выяснилось, что мать одного из первоклассников обвинила ее в колдовстве.

Родительница называла педагога „черной ведьмой“ и утверждала, что та постоянно проводит с детьми сеансы спиритизма и выкачивает из них энергию, — приводит портал Anapa.life материалы суда.

По данным издания, женщина распространила эту информацию среди других родителей в группе в мессенджере WhatsApp, а также поместила фотографию педагога на сайте о черной магии.

Кроме того, родительница написала жалобы в Новороссийскую епархию и атаману Анапского районного казачьего общества.

Также эта женщина называла учительницу ведьмой на родительских собраниях.

В результате педагог была вынуждена обратиться к неврологу и уволиться из школы.

В качестве компенсации она попросила в суде взыскать с клеветницы 300 тысяч рублей и обязать опровергнуть свои заявления.

Мать первоклассника во время судебного заседания заявила, что не клеветала на педагога, а информацию о ее принадлежности к черной магии нашла в интернете, чем и поделилась.

В суде при этом отметили, что ведьма — это женщина, которая обладает сверхъестественными способностями и служит темным силам, а в сознании людей воспринимается только негативно.

Доказательств того, что истец является ведьмой и занимается „черной магией“, ответчик не представила, — приводит портал судебное решение.

При этом суд частично удовлетворил финансовые требования бывшей учительницы, обязав мать ученика выплатить ей 150 тысяч рублей.