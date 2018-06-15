Поездка на «Розу Хутор» обернулась для туристки 2-й группой инвалидности

Клиентка сочинского курорта «Роза Хутор», получившая вторую группу инвалидности из-за падения многотонной сосны на горнолыжный склон, больше года не может добиться возбуждения уголовного дела. В январе управление Следственного комитета про Краснодарскому краю во второй раз отказалась признавать оказанную ей «услугу» не отвечающей требованиям безопасности, передает «СНЕГ.TV».

Как сообщает издание, трагедия произошла 15 февраля 2018 года. 25-метровая сосна рухнула прямо на находившуюся неподалеку от нее сноубордистку.

В результате, Мария получила множественные переломы ребер, позвонков, остистых отростков позвоночника, оскольчатые повреждения бедра и плеча, а также черепно-мозговую травму.

Свою первую жалобу девушка составила только в мае, но месяц спустя Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. После того, как защита Марии направила апелляцию, уголовное производство все-таки завели, но по статье «Халатность».

Как объяснил представляющий ее интересы адвокат Георгий Максимов, такая квалификация ставит под вопрос перспективы расследования, поскольку возникают серьезные сложности с установлением ответственных лиц. Дело в том, что следствие не смогло достоверно установить, в чьи обязанности входит мониторинг состояния прилегающих к курорту грунтов и зеленых насаждений.

На данный момент Мария восстанавливается после перенесенных потрясений дома. Девушка перенесла несколько курсов реабилитации, однако гарантий того, что она однажды сможет вернуться к полноценной жизни не дает никто.

По словам адвоката Марии, сразу после трагедии ООО «Роза Хутор» оплатило ей часть лечения, однако пострадавшая рассчитывает на полное возмещение медицинских расходов и нанесенного морального ущерба.

«Человек приехал в город Сочи, оплатил услуги по туризму и отдыху, которые ему обязалась предоставить ООО „Роза Хутор“, но вследствие нарушения техники безопасности человек травмировался, стал инвалидом. Вместо того, чтобы оказать человеку материальную помощь в полном объеме, компания заняла деструктивную позицию, начав фактически обвинять Марию и ее мать в вымогательстве», — считает Георгий Максимов.

В настоящий момент Георгий Максимов готовит новую жалобу в следственные органы.