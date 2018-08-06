В Австралии родились крайне редкие полуидентичные близнецы

В австралийском штате Квинсленд родились близнецы, принадлежащие к крайне редкому промежуточному типу — полуидентичные. Медики рассказали, что это второй случай в истории.

Сейчас близнецам уже четыре года, и они абсолютно здоровы. Дети развиваются так же быстро, как и их сверстники.

Напомним, что существуют братские, или дизиготные, близнецы — с двумя отдельными яйцеклетками, которые оплодотворяются двумя разными сперматозоидами, поэтому полученные эмбрионы делят половину своей ДНК.

Идентичные, или монозиготные, близнецы рождаются, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, расщепляется на две части, создавая эмбрионы, которые разделяют 100% своей ДНК, — и всегда являются представителями одного пола.

Есть еще и третья группа — полуидентичные, которые встречаются крайне редко. Именно к этой группе относятся близнецы, родившиеся в Австралии. Такие дети рождаются, когда одна яйцеклетка одновременно оплодотворяется двумя сперматозоидами, разделяясь на две одинаковые, как в случае с идентичными близнецами, но каждый из сперматозоидов несет различную генетическую информацию от отца.

Если дизиготные и монозиготные близнецы рождаются с вероятностью несколько десятков на тысячу, то полуидентичные близнецы — событие крайне редкое. Всего истории известно два случая рождения таких близнецов.

Первый случай произошел в США в 2007 году, именно он помог выявить новый вид близнецов: тогда родились дети, один из которых был гермафродитом (имел как женские, так и мужские половые органы). Второй появился на свет абсолютно здоровым.

Это было невозможно, так как у близнецов один набор ДНК, поэтому медики провели дополнительные генетические исследования. Они показали, что у близнецов часть генетического материала абсолютно одинакова, а вторая часть — разная.

Такое могло произойти, только если одна материнская яйцеклетка была одновременно оплодотворена двумя разными отцовскими сперматозоидами. То есть от мамы материал один на двоих, а папа дал разный материал для близнецов.

Напомним, что у монозиготных близнецов сходство 100%, у дизиготных 50%, как и у любых других братьев и сестер, необязательно зачатых в одно время, а вот у полуидентичных близнецов сходство 75%.