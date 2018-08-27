Путин рассказал о службе отца в спецназе НКВД

Президент России Владимир Путин рассказал ранее неизвестные подробности о службе своего отца в годы Великой Отечественной войны. Это произошло, когда Путин поздравлял военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ с 10-летним юбилеем.

«В начале войны потребовалось создание большого количества специальных подразделений. В одном из таких подразделений начинал войну и мой отец», — цитирует Путина ФАН.

В ходе выступления глава государства обмолвился, что его отец Владимир Спиридонович Путин вместе с диверсионной группой был заброшен в тыл немцам, но подразделение попало в засаду и почти полностью погибло — из 28 человек домой вернулись лишь четверо.

Ранее было известно, что Владимир Спиридонович Путин работал мастером на заводе имени Егорова (ныне — ЗАО «Вагонмаш»). В годы Великой Отечественной войны служил в пехоте, воевал в блокадном Ленинграде, защищая Невский пятачок. Мать президента, Мария Ивановна Шеломова, пережила блокаду Ленинграда, работая на том же заводе.



В 2015 году Путин написал колонку для журнала «Русский пионер», в которой рассказал, что его отец отказался от «брони» на заводе, записался добровольцем на фронт, и по распределению попал в состав спецназа Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Во время боевого задания он чуть не погиб.



«Он остался жив, потому что забрался в болото и несколько часов просидел в болоте и дышал через камышовую тростинку. Это я помню уже из его рассказа. Причем он говорил, что, когда сидел в болоте и дышал через эту тростинку, он слышал, как немецкие солдаты проходили рядом, буквально в нескольких шагах от него, как тявкали собаки», — рассказал глава государства.



Напомним, в 2013 году Путин поделился подробностями своего крещения во времена Советского Союза. Поскольку отец будущего президента был младшим партийным деятелем, матери пришлось посещать церковь тайно.

Годом ранее в Сети был опубликован наградной лист Владимира Спиридоновича Путина, который блогеры отыскали на сайте Подвиг народа. Из документа следует, что он был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги» и получил 17 ноября 1941 года тяжелое ранение на Невском пятачке — плацдарме на восточном берегу Невы, имевшем большое значение в ходе битвы за Ленинград.