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Названа причина крупной железнодорожной аварии в Каире

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© EPA\TASS

Железнодорожная катастрофа в Каире, жертвами которой стали 28 человек, произошла из-за ссоры двух машинистов, сообщил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

Следствие установило, что машинист одного из локомотивов покинул его, чтобы выяснить отношения со своим коллегой. При этом водитель другого тепловоза, не желавший разбирательств, дал задний ход.

Тем временем оставшийся без управления локомотив стал набирать скорость и в итоге врезался на полном ходу в отбойник, а также в пристройку основного здания центрального каирского вокзала, приводит РИА Новости сообщение надзорного ведомства Египта.

Как сообщает ФАН, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой и отметил, что Россия разделяет скорбь семей погибших.

Трагедия произошла в среду, 27 февраля. В результате столкновения поезда с платформой произошел взрыв и начался пожар. В Минздраве Египта сообщили о 28 погибших и 50 пострадавших.

После происшествия в отставку подал глава министерства транспорта Египта Хишам Арафат Ахмед.

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