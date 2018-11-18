Общественная палата взяла под контроль скандал со вписками в школе Воронежа

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев прокомментировал вопиющую ситуацию, произошедшую в одной из школ Воронежа, где ученики устраивали пьяные вечеринки, договариваясь со сторожем.

В Facebook Хамзаев сообщил о том, что им направлены официальные обращения на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, министра образования и главы региона.

Ранее стало известно о том, что следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами воронежской школы, где регулярно проходили вписки школьников с распитием алкогольных напитков.

Одна из таких вечеринок попала на видео, которое в итоге разместили в Сети.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители также выяснили, что во время вписки восьмиклассника избил до потери сознания его старший товарищ. Сейчас мальчик проходит амбулаторное лечение, пишет РИА Воронеж.

В прокуратуре сообщили, что вечеринки проходили регулярно с согласия сторожа. Согласно записям с камеры видеонаблюдения, в ночь с 14 на 15 февраля в школе находились около 10 человек, которые принесли с собой коробку с неизвестным содержимым.

По другой информации, 17 февраля в школьный спортзал пришли около 25 учеников и их взрослых знакомых. Они танцевали и распивали спиртное с 17:00 до 24:00, а также снимали все на телефон и вели видеотрансляцию в Instagram.

В результате разгоревшегося скандала сторож и директор школы № 36 уволились по собственному желанию.