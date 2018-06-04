Сотрудников подмосковной скорой уличили в торговле личными данными умерших

Сотрудников «Московской областной станции скорой медицинской помощи» заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следственных органов, медики незаконно передавали фирмам ритуальных услуг персональные данные умерших граждан и телефоны их ближайших родственников.

«Часть денег, полученных при заключении договоров на погребение, коммерсанты отдавали сотрудникам скорой помощи», — приводит РЕН ТВ слова официального представителя подмосковного главка СКР Ольги Врадий.

Эта сумма составляла до 9 тысяч рублей за каждого «клиента», уточнила она.

По ее словам, следствию стало известно о незаконной передаче данных не менее 100 умерших граждан.

По местам жительства и работы сотрудников ритуальной службы и медиков проведены обыски. Изъяты документация, компьютерная техника и телефоны, говорится в сообщении, рассказала Врадий телеканалу.

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