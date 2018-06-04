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Видео: в Германии восемь спасателей освобождали застрявшую в люке крысу

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© youtube.com

В немецком городе Бенсхайм застрявшую в канализационном люке толстую крысу бросились спасать восемь человек.

Операция по спасению животного попала на видео.

На кадрах видно, как с помощью специальных приспособлений грызуна вызволяют из западни.

Как сообщает The Guardian, в спасательной операции приняли участие члены добровольной пожарной команды, а также представитель группы по спасению животных.

Вся процедура заняла около 25 минут, после чего крысу отпустили на волю.

«Даже те животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения», — приводит издание слова одного из спасателей.

В благодарность за успешно проведенную операцию две девочки подарили спасателям рисунок, на котором изображена крыса в окружении любящих сердец.

Ранее в Сети появилось видео спасения застрявшего в люке аллигатора, а также видео спасения собаки с примерзшим к люку языком.

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