34-летнюю Андреа Стано (Andrea Stano) из Микронезии часто называют современной Рапунцель. И это неудивительно, ведь длина её волос достигает уже 168 сантиметров. Девушка утверждает, что секрет её длинных и роскошных волос в арахисовом масле. Андреа утверждает, что никогда не красила свои волосы, и необычный клубнично-пшеничный цвет её волос — подарок природы, а чтобы сохранить их блеск и силу, она каждый день съедает ложку арахисового масла.

Андреа говорит, что выросла на Гавайских островах, где длинные волосы у девушек очень ценилось, так что она уже в детстве начала отращивать косу. Сейчас её волосы достигают лодыжек и требуют ежедневного ухода.

Я мою волосы дважды в неделю, регулярно использую маски для волос и расчёску с редкими зубчиками. Арахисовое масло делает мои волосы шелковистыми, послушными, ускоряет рост и предотвращает выпадение. Если я забываю есть масло или уезжаю в то место, где его не достать, я сразу чувствую разницу на волосах — говорит длинноволосая красавица.

Ухаживать за такой копной волос непросто, расчесать и заплести их занимает до часу в день. Но несмотря на это, девушка гордится своей роскошной косой и не собирается её отрезать: «Я не хожу в парикмахерскую, только периодически подстригаю кончики, чтобы волосы продолжали расти. В этом мне помогает супруг или мама».

Кроме арахисового масла девушка регулярно принимает витамины для волос, рыбий жир и коллаген. На кончики волос Андреа советует наносить кокосовое масло или цветочное масло монои с острова Таити).

«Люди часто оборачиваются мне вслед, спрашивают настоящие ли у меня волосы и сравнивают с Рапунцель. Это очень приятно», — улыбается Андреа и говорит, что сказочная принцесса её вдохновляет.

«Мои длинные волосы помогли мне найти множество друзей изо всех уголков мира. Нас связывает любовь к длинным волосам, хоть мы и живём далеко друг от друга», — говорит Андреа. В своих соцсетях девушка часто делится фотографиями замысловатых причёсок, которая она создаёт из своих длинных локонов.

Как вы считаете, способно ли арахисовое масло помочь отрастить волосы такой длины? Или роскошные локоны — это исключительно подарок природы?

Ранее «Ридус» рассказывал о 32-летней художнице, которая также отрастила волосы длиной два метра и утверждает, что совсем не моет их вот уже 20 лет.

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