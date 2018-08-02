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«Пять килограмм ненависти»: объявление об аренде кота развеселило соцсети

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  • 27 февраля 2019, 14:26
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В феврале на сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду кота, которое развеселило интернет-пользователей своей оригинальностью. Михаил из Костромы уверяет, что его кот — настоящий пушистый тиран, и предлагает всем желающим взять его в аренду, чтобы, например, показать детям, которые хотят питомца, что коты — не такие уж милые создания и способны существенно потрепать нервы всей семье.

Ваши дети плачут и просят завести кота, а вы этого не хотите. Тогда это предложение для вас!
Пора доказать спиногрызам, что котики не такие уж и милые. Мой кот поможет вам в этом!

Пять с половиной килограмм чистой ненависти. При попытке погладить он пытается нанести тяжкие телесные повреждения. Если применить в его сторону физическую силу, то он запомнит это и нападет со спины в темноте, как ассасин, и так же быстро скроется в неизвестном направлении.

Когда хочет есть, громко орет, а этого он хочет 24/7. Употребляет исключительно Whiskas в нереальных объемах. Также обильно посыпает квартиру своей длинной шерстью, но это плюс, ибо при должном умении можно связать несколько пар носков в сутки.

Любит делать тыдык-тыдык в 4 утра. Испытывает нездоровое влечение к резинкам для волос, при появившейся возможности ворует их и прячет.

Еще одним плюсом является экономия на наполнителе туалета, ибо лотком он не пользуется, а справляет все свои дела исключительно в ванну.

Стоимость аренды 500 рублей в сутки.

За причиненные котом увечья ответственности не несу!

Взяли бы аренду такого котика? Или, может, вы сами мечтаете временно сдать кому-нибудь своего питомца?

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