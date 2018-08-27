Причину разрухи древнего города определили по фекалиям индейцев

Исследователи из Университета штата Калифорния провели исследование, в ходе которого выяснили, почему крупнейший город доколумбовой Северной Америки Кахокия пришел в упадок.

Чтобы это выяснить, ученые проанализировали не только сохранившиеся курганы, но и окаменевшие экскременты индейцев, живших в этой местности.

Напомним, что некогда крупный индейский город в Северной Америке сейчас — это скопление курганов (109 штук) на берегу Миссисипи, неподалеку от Сент-Луиса. Археологические находки показывают, что люди жили здесь примерно с VI века.

В XI—XII веках численность индейцев в Кахокии могла достичь 40 тысяч человек. Это приблизительная оценка, так как археологических памятников мало, уточняют специалисты.

Известно, что около 1400 года Кахокия пришла в упадок и со временем полностью опустела. Местные жители покинули город, и лишь через 2—3 века в эту местность пришли другие индейцы.

Название Кахокия было дано французскими миссионерами уже в другую эпоху. Как называли город его жители, мы не знаем, причины их ухода тоже неизвестны, — рассказали ученые.

В своем исследовании они проанализировали фекальные станолы — органические молекулы, образуемые кишечными бактериями человека: они достаточно стабильны, чтобы сохраняться в осадках сотни лет.

Экскременты сохранились благодаря озеру, в которое попадали туда вместе с осадками и талыми водами, они оставались на дне. Поскольку озерное дно, как положено осадочным породам, формируется слоями, концентрацию станолов в этих слоях легко определить.

Это и помогло ученым понять, как менялась местность вокруг озера.

Ученые также измерили соотношение изотопов кислорода в том же иле. Специалисты пояснили, что испарение воды из водоема чуть-чуть меняет соотношение легкого и тяжелого изотопов: легкий улетает в атмосферу быстрее — следовательно, тяжелого в воде становится больше.

Благодаря таким небольшим изменениям можно определить, как колебался уровень воды в озере.

Авторы исследования узнали, что количество станолов четко коррелирует с уровнем воды в озере и обе величины достигают минимума к концу XIV века. Озеро, правда, потом восстановилось, а вот люди снова не пришли.

Это может говорить о том, что крупнейший город доколумбовой Северной Америки был заброшен из-за уменьшения количества дождей. Вероятно, местным жителям стало трудно получать достаточно высокие урожаи кукурузы и, соответственно, кормить себя и свои семьи.