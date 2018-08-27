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Тест: Вы эрудит или только притворяетесь?

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  • 27 февраля 2019, 12:58
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Говорят, эрудированный человек должен знать «немногое о многом и многое о немногом». Люди часто путают эрудицию с интеллектом, который даётся при рождении в качестве способности мыслить, усваивать и анализировать. А вот эрудицию можно развивать всю жизнь, много читая, путешествуя, расширяя свой кругозор и общаясь с умными людьми.

Пройдите наш увлекательный тест на общие знания, чтобы выяснить, можете ли вы считать себя эрудированным человеком.

Ну что, насколько вы эрудированный человек? Расскажите нам в комментариях! А ссылкой на тест поделитесь с вашими друзьями, должны же вы знать, кто умный, а кто только притворяется.

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