Израильский луноход пережил сбой в работе бортового компьютера

Представители израильской компании SpaceIL заявили, что миссия по запуску частного посадочного лунного аппарата «Берешит» потерпела неудачу.

Несмотря на то, что запуск спутника прошел успешно, второе включение двигателей не состоялось из-за сбоя в работе бортового компьютера.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» осуществлен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Согласно отчетам миссии, стартовая масса зонда составила 585 килограммов.

На борту зонда есть магнитометр, цифровая капсула времени и лазерные уголковые отражатели. Через полтора месяца зонд должен совершить посадку в районе Моря Ясности, где находится одна из магнитных аномалий, и проработать там два дня.

Если все пойдет по плану, аппарат попробует прилуниться в северной части Моря Ясности, где находится одна из магнитных аномалий, 11 апреля 2019 года. На посадку аппарату выделят всего 20 минут и несколько запасных минут на случай непредвиденных обстоятельств.

Но дата посадки может сдвинуться, предполагают ученые. Дело в том, что второе по счету запланированное включение двигателей, намеченное на 25 февраля, не состоялось — прямо перед маневром бортовой компьютер неожиданно перезагрузился.

Сейчас все системы космического аппарата работают в штатном режиме, мы занимаемся поиском причины перезагрузки спутника, — сообщили руководители миссии.

Это не первая проблема, возникшая у израильского аппарата. Напомним, что во время запуска выяснилось, что звездные датчики оказались слишком чувствительны к солнечному свету, из-за чего были случаи их ослепления.