В Швеции сообщили о задержании российского шпиона

Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) задержала гражданина, подозреваемого в ведении шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, распространенном 27 февраля пресс-службой силового ведомства.

Задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности, — рассказали представители спецслужбы.



Отмечается, что предполагаемого шпиона задержали в Стокгольме накануне, 26 февраля.



По версии шведских силовиков, ранее он был завербован агентом российской разведки, действующим под прикрытием дипломатического представительства РФ в Швеции.

Напомним, в прошлом году в СМИ появились сообщения о задержании в соседней Норвегии другого предполагаемого российского шпиона. Впоследствии выяснилось, что внимание скандинавских спецслужб привлек сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев.

18 октября гражданин России был освобожден из-под стражи решением окружного суда Осло.