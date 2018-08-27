найти ×
   
  • USD +0.14
    65.76
  • EUR +0.34
    74.82
СохранитьСохранено0
×

002786

В Швеции сообщили о задержании российского шпиона

Small 25de0a1fdb

© Rob Schoenbaum/Zuma\TASS

Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) задержала гражданина, подозреваемого в ведении шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, распространенном 27 февраля пресс-службой силового ведомства.

Задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности, — рассказали представители спецслужбы.

Отмечается, что предполагаемого шпиона задержали в Стокгольме накануне, 26 февраля.

По версии шведских силовиков, ранее он был завербован агентом российской разведки, действующим под прикрытием дипломатического представительства РФ в Швеции.

Напомним, в прошлом году в СМИ появились сообщения о задержании в соседней Норвегии другого предполагаемого российского шпиона. Впоследствии выяснилось, что внимание скандинавских спецслужб привлек сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев.

18 октября гражданин России был освобожден из-под стражи решением окружного суда Осло.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
12061001читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
301940011читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

12071870читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

11247426читать позжечитаю позже