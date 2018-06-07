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Военные хакеры США отключили интернет «фабрике троллей»

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© pixabay.com

Американская газета The Washington Post сообщила о проведении Киберкомандованием Вооруженных сил США операции против петербургской компании «Агентство интернет-исследований» (IRA) во время промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году. В этот день, 6 ноября, американские военные хакеры отключили IRA от интернета.

«По словам официальных лиц, атака на Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге — компании, основанной олигархом, близким к президенту Владимиру Путину, — была частью первой наступательной кибер-кампании против России, призванной пресечь попытки помешать выборам в США», — пишет WP.

Другой частью частью операции стала рассылка сообщений «троллям, а также хакерам, которые работают на российскую военную разведку ГРУ», в которых было сказано, что властям США известны их настоящие имена и сетевые ник-неймы.

Напомним, в 2018 году в США была создана группа по противодействию «угрозе России» в киберпространстве во главе с руководителем Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенантом Полом Накасоне. Сам генерал известен как русофоб и ястреб, при вступлении в должность он обвинил своего предшественника адмирала Майкла Роджерса в бездарности, и пообещал, что недруги Соединенных Штатов заплатят за свое пренебрежительное отношение к интересам США. Для этого Накасоне предлагал активнее использовать компьютерные технологии в наступательных операциях.

Как сообщал «Ридус», в 12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Новый закон предполагает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить доступность онлайн-услуг при отключении российского интернета от зарубежных корневых серверов.

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