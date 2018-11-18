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Героиня скандальной статьи о наркотиках попыталась покончить с собой

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© vk.com

Арестованная за хранение наркотиков Анна Глазова совершила попытку суицида в СИЗО № 6.

Как рассказал изданию «МБХ Медиа» ее адвокат Никита Таранищенко, причиной этого стала «ломка» и абстинентный синдром.

По его словам, после случившегося ее перевели в другой следственный изолятор, но «никаких попыток улучшить ее психиатрическое состояние не было».

Анна Глазова известна как героиня статьи «Героин — собственность модели», опубликованной в декабре 2018 года в сетевом издании «Батенька, да вы трансформер». В ней девушка под псевдонимом Тэо рассказывала о том, как она уже десять лет употребляет наркотики. При этом она утверждала, что ей удается вести более или менее нормальную жизнь.

В начале января 28-летнюю Глазову задержали сотрудники ДПС. При этом она попыталась резко изменить движение автомобиля и скрыться от полицейских. При задержании у нее изъяли героин.

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