Из Таиланда хотят депортировать за нелегальную торговлю 11 россиян

Депортация из Таиланда грозит 11 гражданам России, которых задержали по обвинению в нелегальной торговле тайскими травами и медикаментами, сообщает Phuket News.

По данным издания, россияне были задержаны на Пхукете на прошлой неделе в ходе операции местной полиции и иммиграционной службы.

Отмечается, что среди задержанных — 10 женщин и один мужчина. Кроме того, вместе с ними были также задержаны двое граждан Украины, гражданка Киргизии и гражданка Молдавии.

Их всех обвинили в отсутствии разрешения на работу, пишет газета со ссылкой на местную полицию. Свою вину они признали.

В настоящее время все 15 задержанных находятся в иммиграционном центре Пхукета. Их готовят к депортации, кроме того они будут внесены в черный список.

Ранее сообщалось, что в Германии по ошибке депортировали гражданина России, попросившего о предоставлении убежища.