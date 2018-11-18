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Сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» признали виновными в госизмене

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Московский окружной военный суд признал виновными двух фигурантов дела о госизмене.

К 22 годам колонии строгого режима был приговорен экс-глава отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, сообщает ТАСС.

Он также лишен звания полковник запаса и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, уточняет РБК.

Бывший начальник отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости, суд также назначил Михайлову штраф в 400 тысяч рублей, а Стоянову — штраф в размере 150 тысяч рублей.

Процесс по этому засекреченному уголовному делу проходил в закрытом режиме, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Стоянов находился под арестом в СИЗО «Лефортово» с декабря 2016 года. Его арест был связан с расследованием в отношении Михайлова, которого обвиняли в том, что он получил деньги от иностранной компании при посредничестве сотрудника российской фирмы в сфере информационной безопасности.

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