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Пышная тётенька загородила прыжок в воду и стала мемом про неудачные съёмки

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  • 26 февраля 2019, 16:47
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало вирусным видео, где зрители должны были увидеть потрясающий прыжок в бассейн. Только вот в самый эпичный момент весь экран загородила пышнотелая тётенька со спутником. Ролик с фиаско был опубликован на портале Reddit и очень быстро стал популярным. Интернет-пользователи смеются до слёз и монтируют проходящую мимо тётеньку в самые разные моменты фильмов и личных видеосъёмок. Так случайная прохожая стала мемом про неудачливых операторов.

Классный прыжок!

via Gfycat

Комментаторы вдоволь похохотали над неудачной съёмкой и накидали свои варианты видео, которые могла бы испортить женщина. А кто-то собрал их в одно видео.

А у вас случались такие фиаско с видеосъёмкой?

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