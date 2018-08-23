22 причины, по которым каждый ребёнок должен иметь домашнее животное
- 27 февраля 2019, 17:11
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Собака станет самым верным другом для вашего малыша
Домашние животные — источник постоянных положительных эмоций для всех членов семьи. Некоторые исследования подтверждают, что питомцы помогают детям расти здоровее и развивают в них такие важные качества, как доброта и умение заботиться. А ещё домашние животные — это прекрасные компаньоны для ребёнка, которые всегда готовы защитить малыша, развеселить его и наполнить детство чудесными воспоминаниями. Собрали для вас забавные, милые и трогательные фотографии детей с их верными питомцами, которые доказывают, что каждый ребёнок должен расти с животным.
2. Верный пёс будет укладывать ребёнка спать
3. Будет рядом, если дети заболеют
4. Собака будет приглядывать за новорождённым
5. Будет терпеть все детские шалости и капризы
6. И охотно исследовать мир вместе с ребёнком
7. Питомцем для ребёнка может стать не только кошка или собака
8. В Австралии, например, в ходу совсем другие домашние животные
9. Правильно воспитанный пёс никогда не обидит маленького человека
10. Верный кот разделит с вашим малышом грусть и радость
11. Пёс будет без устали бегать и играть с детьми
12. Примет участие в чаепитии
13. Посмотрит мультики
14. С удовольствием поваляется рядом на диване
15. И конечно, собака мастерски уложит спать даже самого беспокойного малыша
16. А котики научат ребёнка заботиться о ком-то другом
17. Дети, выросшие с домашними животными, вырастают более искренними и сочувствующими
18. Иногда только питомец может стать лучшим другом для ребёнка, если он уникален и не похож на остальных
19. Каждый ребёнок заслуживает собаку или кошку, и каждая собака и кошка заслуживает ребёнка
20. Собаки могут научить детей самоотверженности и смелости
21. И защитить в минуту опасности
22. А ещё собаки — это лучшие спортивные тренеры по фитнесу!
А вы выросли с домашним животным? А ваши дети?
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