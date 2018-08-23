22 причины, по которым каждый ребёнок должен иметь домашнее животное

1. Собака станет самым верным другом для вашего малыша

Домашние животные — источник постоянных положительных эмоций для всех членов семьи. Некоторые исследования подтверждают, что питомцы помогают детям расти здоровее и развивают в них такие важные качества, как доброта и умение заботиться. А ещё домашние животные — это прекрасные компаньоны для ребёнка, которые всегда готовы защитить малыша, развеселить его и наполнить детство чудесными воспоминаниями. Собрали для вас забавные, милые и трогательные фотографии детей с их верными питомцами, которые доказывают, что каждый ребёнок должен расти с животным.

2. Верный пёс будет укладывать ребёнка спать

3. Будет рядом, если дети заболеют

4. Собака будет приглядывать за новорождённым

5. Будет терпеть все детские шалости и капризы

6. И охотно исследовать мир вместе с ребёнком

7. Питомцем для ребёнка может стать не только кошка или собака

8. В Австралии, например, в ходу совсем другие домашние животные

9. Правильно воспитанный пёс никогда не обидит маленького человека

10. Верный кот разделит с вашим малышом грусть и радость

11. Пёс будет без устали бегать и играть с детьми

12. Примет участие в чаепитии

13. Посмотрит мультики

14. С удовольствием поваляется рядом на диване

15. И конечно, собака мастерски уложит спать даже самого беспокойного малыша

16. А котики научат ребёнка заботиться о ком-то другом

17. Дети, выросшие с домашними животными, вырастают более искренними и сочувствующими

18. Иногда только питомец может стать лучшим другом для ребёнка, если он уникален и не похож на остальных

19. Каждый ребёнок заслуживает собаку или кошку, и каждая собака и кошка заслуживает ребёнка

20. Собаки могут научить детей самоотверженности и смелости

21. И защитить в минуту опасности

22. А ещё собаки — это лучшие спортивные тренеры по фитнесу!

А вы выросли с домашним животным? А ваши дети?