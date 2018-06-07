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Тест экологический, или Что вы знаете о мусоре?

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  • 26 февраля 2019, 14:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

С каждым годом наша планета всё больше зарастает мусором. От этого страдают люди, животные, растения и общая экологическая обстановка на Земле. А что вы знаете о мусоре, его переработке и проблемах, которые он несёт? Занимаетесь ли вы сортировкой отходов, знаете, куда выкидывать батарейки, как утилизировать градусник и что делать с пресловутыми пластиковыми пакетами, которые разлагаются несколько сотен лет? Проверьте свою экологическую осознанность с помощью нашего теста.

Какой результат вы получили? Поделитесь с нами в комментариях!

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