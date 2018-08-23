На борту российского сухогруза прогремел взрыв

На находящемся в акватории Японского моря сухогрузе «Партизан» произошел взрыв. В результате судно получило две пробоины.

Такие данные во вторник утром приводит «Интерфакс» со ссылкой на информацию Дальневосточного управления государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

На данный момент причины ЧП не уточняются. По предварительным данным, ни один из 13 членов экипажа сухогруза не пострадал. Ущерба окружающей среде также не нанесено.

По информации судовладельца, судно получило две пробоины на шесть метров выше ватерлинии, поврежден брашпиль, — сообщили в морском спасательно-координационном центре «Владивосток».

Ожидается, что в среду «Партизан» прибудет в южнокорейский порт Донгхэ.

Пострадавший сухогруз принадлежит российской транспортной компании «Гудзон». В данный момент на его борту находится груз металлолома.