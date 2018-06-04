Хабиб Нурмагомедов потребовал очистить Дагестан от эротики

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал дагестанцев добиться запрета на безнравственные спектакли и другие культурные мероприятия. Поводом для возмущения спортсмена стала постановка в Махачкале спектакля «Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева, который он назвал «грязным».

«Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», — написал Нурмагомедов в Инстаграме, сопроводив пост кадром из видеозаписи сексуальной сцены спектакля.



«Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто, вообще, отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам», — добавил боец.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов прославился на весь мир после того, как одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором, завоевав титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, однако встреча завершилась грандиозным скандалом. Из-за многочисленных оскорблений от Макгрегора и его команды Нурмагомедов не сумел совладать с эмоциями, выпрыгнул в зрительный зал и принялся бить спарринг-партнера соперника Диллона Дэвиса. После этого завязалась массовая драка, которую организаторам турнира и полиции с трудом удалось остановить.

Несмотря на скандал, число фанатов Нурмагомедова резко выросло: всего за несколько дней после боя на его Instagram подписались миллионы людей. Президент России Владимир Путин лично поздравил бойца с победой, а глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Почетный гражданин Грозного». В итоге Нурмагомедов был оштрафован и дисквалифицирован на 9 месяцев, и пока не может проводить официальные бои под эгидой UFC. Ближайшая встреча бойца может состояться осенью текущего года с канадцем Сен-Пьером.



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