Решено возобновить программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

С 1 марта возобновится действие адресных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает ФАН, министр также информировал главу государства о том, что правительство РФ уже утвердило бюджет ассигнований для реализации этих программ, которые призваны обеспечить дополнительный прирост производства и поддержать автомобильную промышленность.

Издание напоминает, что адресные программы поддержки спроса на автомобили действовали с 1 января 2018 года. Благодаря им определенные категории покупателей получали скидку в 10% на покупку автомобиля.

В результате рассчитанный на год целевой показатель программы в 80,6 тысячи машин был достигнут уже в мае.

В конце июля 2018 года было принято решение продлить действие программы льготного автокредитования до 2020 года. При этом скидка для автолюбителей Дальнего Востока была увеличена до 25%.