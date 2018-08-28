найти ×
   
  • USD -0.26
    65.26
  • EUR -0.25
    74.09
СохранитьСохранено0
×

0013543

Тест: Узнайте правду о своём характере по реакции на эти фото

Small dd3dc5f883
  • 25 февраля 2019, 20:35
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Человек больше всего рассказывает о себе не языком, а действиями — отношением к окружающим, поступками и реакцией на разные происшествия. Узнайте правду о вашем характере, ответив на вопросы нашего теста. Нужно всего лишь честно и быстро отметить свою реакцию на следующие 10 фотографий. Поехали!

Напишите ваш результат в комментариях, а тестом поделитесь со своими самыми скрытными друзьями.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
111210436читать позжечитаю позже
Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
80228567читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5022253читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

26034477читать позжечитаю позже