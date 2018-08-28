Тест: Узнайте правду о своём характере по реакции на эти фото
- 25 февраля 2019, 20:35
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Человек больше всего рассказывает о себе не языком, а действиями — отношением к окружающим, поступками и реакцией на разные происшествия. Узнайте правду о вашем характере, ответив на вопросы нашего теста. Нужно всего лишь честно и быстро отметить свою реакцию на следующие 10 фотографий. Поехали!
Напишите ваш результат в комментариях, а тестом поделитесь со своими самыми скрытными друзьями.
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