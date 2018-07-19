Экс-надзиратель концлагеря избежал суда в Германии из-за плохого здоровья

В немецком Мюнстере не стали судить бывшего надзирателя концлагеря Штуттгоф в связи с плохим состоянием здоровья обвиняемого.

Как сообщает Spiegel, согласно результатам медицинского обследования, состояние здоровья 95-летнего Иоганна Р. не позволяет ему предстать перед судом.

Издание напоминает, что суд уже приостанавливал разбирательство из-за плохого здоровья подсудимого в декабре прошлого года, и отмечает, что уже тогда вынесение приговора экс-надзирателю было под большим вопросом.

Однако в суде все же заверили, что окончательное решение по делу Иоганна Р. будет принято в середине марта.

По имеющейся у журнала информации, бывшему надзирателю были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах сотен людей в концлагере Штуттгоф близ польского города Данциг, где за годы войны погибли примерно 65 тысяч человек.

В августе 2018 года власти США депортировали в Германию 95-летнего выходца с Украины Якова Палия, служившего во время Второй мировой войны охранником в нацистском концентрационном лагере Травники в оккупированной Польше.

Ранее в Германии в отношении 94-летнего бывшего члена СС было выдвинуто обвинение в причастности к убийству 13 тысяч 335 человек во время Второй мировой войны. С декабря 1942 года по январь 1943 года он работал в концлагере Аушвиц-Биркенау охранником.

