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Чиновники Ленобласти поздравили блокадницу «с 850-летием»

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© Павел Федотов / ТАСС

На свой 80-летний юбилей блокадница получила от муниципалитета Пушкинского района Ленинградской области поздравительную открытку, в которой местные чиновники поздравили пенсионерку «с 850-летием».

В тексте поздравления к женщине по имени Анна Михайловна обращаются с эпитетом «уважаемый», а затем следуют фраза «850 лет — знаменательная веха в жизни человека» и пожелание долголетия.

Фото открытки выложил в соцсети «ВКонтакте» внук блокадницы, уточнивший при этом, что его бабушке исполнилось 80 лет.

Узнав о допущенной ими ошибке, чиновники поехали к женщине с извинениями и букетом цветов, сообщил РИА Новости глава администрации МО город Пушкин Иван Степанов.

Он сообщил, что открытку отправила недавно работающая «молодая девочка», однако все-таки взял вину за произошедшее на себя, поскольку сам подписывал поздравление. «Надо было внимательнее прочитать», — пожурил себя Степанов.

Чиновник добавил, что с девушкой, которая составляла текст, будет «проведена определенная работа», но наказывать ее на первых порах не будут.

Ранее сообщалось, что белгородские чиновники отобрали у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны новогодний подарок после того, как вручили его.

В 2017 году сотрудники одной из воронежских фирм получили на 23 февраля в качестве поздравлений с праздником коробки конфет с изображением офицера фашисткой армии. Картинка сопровождалась надписью: «С таким защитником, как ты, можно спать спокойно».

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