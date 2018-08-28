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Уральскому ветерану отказали в выплате по случаю Дня Победы

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© AP/TASS

Уральскому пенсионеру из города Миасс пришлось самостоятельно добиваться единовременной выплаты 10 тысяч рублей, приуроченной к очередной годовщине Победы.

В Пенсионном фонде (ПФР) ему отказали, посчитав, что борьба с националистическим подпольем, в которой принимал участие ветеран, не является основанием для его включения в категорию участников Великой Отечественной войны (ВОВ).

Получив отказ в предоставлении единовременной выплаты, пенсионер обратился за помощью в прокуратуру, пишет URA.ru.

По мнению сотрудников Пенсионного фонда, заявитель участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне, — подтвердили позицию ПФР в надзорном органе.

На данном этапе дело ветерана уже передано для рассмотрения в суд, отмечает издание.

Как известно, несколько недель назад аналогичный случай произошел в кубанском городе Тихорецке, где местному ветерану было отказано в аналогичной выплате из-за того, что он нес службу в запасном полку.

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