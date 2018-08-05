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Марсоход Curiosity снова приступил к работе

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  • 25 февраля 2019, 16:00
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity снова вернулся к работе. Напомним, что 15 февраля у ровера случился сбой, из-за чего аппарат перевели в безопасный режим.

Спустя неделю инженеры смогли вернуть марсоход к работе, но приостановили выполнение нескольких научных задач, чтобы не перегружать ровер.

До сих пор непонятно, из-за чего произошли сбои в работе аппарата. 

Марсоход Curiosity перешел в безопасный режим после возникновения сбоя 15 февраля во время передачи информации на Землю. После сбоя мы перезагрузили бортовой компьютер аппарата и вернули его к работе, однако причина сбоя пока остается неясной, — сообщили руководители миссии.

Как сообщается на сайте агентства, до выхода из строя марсоход связался с Землей более 30 раз.

На данный момент ученые приняли решение не возобновлять научную работу аппарата, чтобы не загружать его память новой информацией: сейчас они заняты анализом данных, который, возможно, позволит выяснить причину неполадки.

Напомним, что Curiosity прибыл на Марс в 2012 году и за это время добыл много информации для ученых. Недавно ему починили бур, сломанный в 2016 году, и марсоход смог пробурить камни на хребте Веры Рубин. 

Летом 2018 года на Красной планете разыгралась пылевая буря, из-за чего работа марсохода приостановилась, но очень быстро ровер вернулся к задачам миссии.

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