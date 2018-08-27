Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ
- 25 февраля 2019, 15:55
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Новый рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги возглавил игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Без учета премиальной части его годовая зарплата составляет 180 миллионов рублей, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Компанию в призовой тройке 37-летнему ветерану отечественного хоккея составили Павел Дацюк из петербургского СКА, а также еще один представитель «Металлурга» Николай Кулемин, отставшие от Мозякина на 5 и 10 миллионов рублей в год соответственно.
На четвертой строчке расположились сразу два легионера КХЛ — канадец Найджел Доус и швед Линус Умарк. В астанинском «Барысе» и уфимском «Салавате Юлаеве» они зарабатывают по 150 миллионов рублей.
Аналогичный доход имеет защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков. Он оказался самым высокооплачиваемым игроком обороны в Континентальной хоккейной лиге.
Больше всех среди вратарей зарабатывает страж ворот «Металлурга» Василий Кошечкин. Он расположился на 13-й строчке рейтинга с результатом 110 миллионов рублей в год.
Всего в представленный список вошли 53 хоккеиста, чей годовой доход без учета бонусных выплат превышает 70 миллионов рублей.
Напомним, ранее стали известны зарплаты российских футболистов Александра Головина и Федора Смолова.
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