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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

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Сергей Мозякин © Сергей Фадеичев/ТАСС

Новый рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги возглавил игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Без учета премиальной части его годовая зарплата составляет 180 миллионов рублей, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Компанию в призовой тройке 37-летнему ветерану отечественного хоккея составили Павел Дацюк из петербургского СКА, а также еще один представитель «Металлурга» Николай Кулемин, отставшие от Мозякина на 5 и 10 миллионов рублей в год соответственно.

На четвертой строчке расположились сразу два легионера КХЛ — канадец Найджел Доус и швед Линус Умарк. В астанинском «Барысе» и уфимском «Салавате Юлаеве» они зарабатывают по 150 миллионов рублей.

Аналогичный доход имеет защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков. Он оказался самым высокооплачиваемым игроком обороны в Континентальной хоккейной лиге.

Больше всех среди вратарей зарабатывает страж ворот «Металлурга» Василий Кошечкин. Он расположился на 13-й строчке рейтинга с результатом 110 миллионов рублей в год.

Всего в представленный список вошли 53 хоккеиста, чей годовой доход без учета бонусных выплат превышает 70 миллионов рублей.

Напомним, ранее стали известны зарплаты российских футболистов Александра Головина и Федора Смолова.

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