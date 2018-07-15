Найден еще один вид тираннозавра

Специалисты из Университета штата Северная Каролина в Роли провели исследование и выяснили некоторые детали образа жизни динозавра Moros intrepidus, чье имя в переводе значит «предвестник гибели».

Вид M. intrepidus — один из самых маленьких тираннозавров, относящихся к меловому периоду. Найденные останки принадлежали особи ростом 1,2 метра и весом около 78 килограммов.

Палеонтологи рассказали, что зубы мелких тираннозавров были обнаружены в породах Северной Америки, которые датируются поздним юрским периодом (около 150 миллионов лет назад).

Тогда на планете главенствовали крупные динозавры-хищники, называемые аллозаврами.

Группа американских палеонтологов в течение десяти лет исследовала местность в округе Эмери в штате Юта в поисках новых останков этого вида. Недавно ученые обнаружили длинную тонкую ногу М. intrepidus, характерную для быстрого бегуна, совсем не похожего на более поздних огромных тираннозавров.

Основываясь на новых данных, специалисты пришли к выводу, что предки тираннозавров были небольшими и очень шустрыми.

Предполагается, что тираннозавры стали гигантскими в 16-миллионном периоде между Moros intrepidus и самыми ранними из больших особей, — рассказали исследователи.

В новой научной работе палеонтологи сравнили ископаемые находки M. intrepidus с другими тираннозаврами, чтобы понять, какое место они занимают в родословной тираннозавров.

Оказалось, что впервые M. intrepidus появился в Азии. С возникновением этого вида также связана большая миграция, в которую входили млекопитающие, ящерицы и динозавры, перемещающиеся между современной Сибирью и Аляской во время случайных падений уровня моря.

Со временем теплый и влажный климат мелового периода убил аллозавров, но не тираннозавров.

Они быстро увеличивались в размерах и продолжали очень быстро становиться доминирующими хищниками в позднемеловых экосистемах, — объяснили ученые.

Несмотря на открытие нового вида, эволюция тираннозавров до сих пор остается загадкой для специалистов.