Арестованы грабители, обстреливавшие машины под Иркутском

В Иркутской области арестованы четыре человека, совершивших на трассе в ночь на 23 февраля несколько преступлений.

Задержанные в возрасте от 23 до 29 лет обвиняются по статьям Уголовного кодекса РФ «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений», «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия».

Как сообщается в паблике «Инцидент / Иркутск» в соцсети «ВКонтакте», молодые люди в ночь на 23 февраля на трассе под Братском обстреливали из охотничьего ружья проезжающие мимо машины.

Затем, по данным следствия, они перегородили своим автомобилем трассу и остановили одну машину, заставив водителя и пассажиров выйти.



Один из мужчин выстрелил в спину водителя, отчего тот позже скончался по дороге в больницу.

Затем злоумышленники забрали у пассажиров деньги и ценные вещи. Один из нападавших ранил ножом 21-летнюю девушку.

В конце концов бандиты сели в автомобиль потерпевшего и уехали, оставив свой на месте преступления.

Опасаясь быть задержанными, они оставили угнанный автомобиль и пересели на такси.

В задержании преступников было задействовано свыше 50 сотрудников полиции, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Машина такси была остановлена инспекторами ГИБДД. Бандиты начали стрельбу, однако сотрудники СОБР открыли ответный огонь, после чего преступники сдались.

