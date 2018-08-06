Преподавателя вуза за пинок полицейскому оштрафовали на 170 тысяч

Преподавательницу Сибирского федерального университета в Красноярске Наталью Подоляк суд приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей за то, что в мае 2018 года она пнула полицейского.

Кроме того, женщину обязали выплатить полицейскому 20 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

Суд признал Подоляк виновной по статье УК РФ «Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 5 мая 2018 года на оппозиционном митинге. При этом женщина не участвовала в мероприятии, а лишь наблюдала за происходящим.

Когда же она увидела, что сотрудники полиции волокут находящегося без сознания молодого человека, не выдержала и подбежала к полицейскому, отмечает URA.RU.

«В этом процессе участвуют полиция, Следственный комитет, прокуратура. Если меня оправдывают, то этих ребят нужно было бы за донос, за лжесвидетельство, за некомпетентную работу наказывать. Но какой суд на этой пойдет? Наш суд на это еще не готов и вряд ли когда-то будет», — заявила женщина красноярскому телеканалу ТВК.

Удивительно, что судья не поменяла локацию удара. Дала-то я ему в чистом виде поджопник, а осудили меня все равно за голень, куда я не касалась в принципе, — добавила Подоляк.

По данным портала Krasnoyarsk.trud, сейчас в регионе средняя зарплата преподавателя составляет около 27 тысяч рублей.