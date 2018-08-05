В Югре бизнесмена убили за жестокое обращение с работниками

В Ханты-Мансийском автономном округе убили предпринимателя, замеченного в жестоком обращении с работниками.

По предварительным данным, убийство Владимира Теплова было совершено в селе Ванзеват Белоярского района либо в ночь на воскресенье, либо рано утром 24 февраля.

Местные жители утверждают, что бизнесмен избивал и морил голодом своих работников, запрещал им брать продукты под запись в местном магазине, сообщает URA.RU.

«Владимира Теплова убил работник», — сообщает портал «ЮграPRO», ссылаясь на собственный источник.

В феврале 2017 года издание сообщало со ссылкой на жителей поселка Ванзеват, что предприниматель «под автоматами» заставлял своих работников добывать рыбу, а также якобы отбирал у них документы и угрожал расправой. Его сотрудники «содержались как рабы», утверждал портал.

По данным следствия, труп 61-летнего местного жителя был обнаружен с огнестрельным ранением живота.

Правоохранители возбудили по факту убийства уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.