Объявлены лауреаты премии «Оскар»
- 25 февраля 2019, 08:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Лос-Анджелесе в Dolby Theatre состоялась очередная церемония награждения премиями Американской академии кинематографических искусств и наук (Academy Awards).
Впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего — премии «Оскар» вручали приглашенные знаменитости.
Приза в категории «Лучший фильм» удостоена картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли. Также лента получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», отмечает ФАН.
Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон с фильмом «Рома». Кроме того, фильм удостоен приза в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
В категории «Лучший актер» «Оскар» присужден Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в кинокартине «Богемская рапсодия».
Лучшей актрисой названа Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».
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