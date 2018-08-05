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Объявлены лауреаты премии «Оскар»

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© Jordan Strauss/ AP/TASS

В Лос-Анджелесе в Dolby Theatre состоялась очередная церемония награждения премиями Американской академии кинематографических искусств и наук (Academy Awards).

Впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего — премии «Оскар» вручали приглашенные знаменитости.

Приза в категории «Лучший фильм» удостоена картина «Зеленая книга» режиссера Питера Фарелли. Также лента получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», отмечает ФАН.

Лучшим режиссером был признан Альфонсо Куарон с фильмом «Рома». Кроме того, фильм удостоен приза в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

В категории «Лучший актер» «Оскар» присужден Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в кинокартине «Богемская рапсодия».

Лучшей актрисой названа Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».

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