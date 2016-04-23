Священник запретил женщинам раздеваться для осмотра у врачей-мужчин

В Сети горячо обсуждают заявление клирика храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Одинцовского района Московской области протоиерея Андрея Ткачева, который посоветовал православным женщинам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами для проведения медицинского осмотра, даже если альтернативой лечению станет летальный исход.

«Наши все — враспонашку! Перед всеми — на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках — все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», — заявил Ткачев в своей авторской программе вопросов и ответов на телеканале «Царьград».

«А есть люди, которые говорят: „Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого — я и так умру“. Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось — умирайте!» — добавил священнослужитель.



В той же передаче отец Андрей раскритиковал «врачебную мафию» и высокие цены на медицинские услуги, а также напомнил, что при всех достижениях современной медицины больные не получают гарантий на выздоровление.

Многих россиян подобные рекомендации со стороны православного священника возмутили, а некоторых привели в настоящую ярость. Так, журналистка Мария Арбатова назвала Ткачева «больным человеком в рясе». Помощник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, гражданская активистка Анна Олеговна Левченко, отметила, что «лучшая антицерковная пропаганда — выступления вот этого бородатого в рясе».

Не остались в стороне и другие пользователи соцсетей.

«Про него много ссылок. И про хамство было недавно на YouTube. Сами священники в шоке, скандал в РПЦ», — пишет Анастасия Шаталова.



«По нему просто видно, что сам он по своим заветам не живет. Поэтому его проповеди и вызывают такое отторжение», — считает Анастасия Трофимова.

«Хочется надеяться на его честность и последовательность. В случае болезней он и сам воду пьет и перед врачами-женщинами не заголяется!» — иронизирует Елена Пояркова.



После того как критика заявлений Ткачева приобрела массовый характер, администрация «Царьграда» удалила скандальный выпуск его передачи со своего YouTube-канала, однако видео до сих пор доступно в копиях.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как священник опозорился на всю Россию из-за вымогательства шести тысяч рублей у другого священника в Белгородской области. А еще была история о том, как патриарх Кирилл выслал из Москвы архимандрита за публичное исполнение очень популярной в уголовной среде дворовой песни «Мурка».