В Кирове арестовали мать 3-летней девочки, умершей в запертой квартире

Решением суда заключена под стражу на два месяца мать 3-летней девочки, тело которой было обнаружено 20 февраля в запертой квартире в Кирове.

По факту обнаружения мертвого ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», хотя видимых телесных повреждений на теле девочки не нашли.

Согласно предварительной версии следствия, женщина 1997 года рождения оставила свою маленькую дочь одну дома на несколько дней, в результате чего ребенок погиб, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Результаты судебно-медицинской экспертизы позволяют предполагать, что причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание.

Как рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, тело девочки обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения — 20 февраля ей должно было исполниться три года.

По словам Шабардина, мать девочки, предположительно, отсутствовала дома с 13 по 20 февраля, находясь все это время в гостях у знакомой. Уходя из дома, женщина перекрыла воду в квартире.

Следственные органы также завели уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики и здравоохранения, действия или бездействие которых могли привести к гибели девочки. Установлено, что она не наблюдалась у врачей с конца 2016 года. Кроме того, девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях антисанитарии, без необходимой пищи, воды и медикаментов.

«Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла, напротив, совершив умышленные действия, повлекшие смерть малолетней», — говорится на сайте следственного управления.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 18 апреля 33-летнюю москвичку, оставившую своего 6-летнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров».