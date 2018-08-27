Великобританию окутал розовый туман

Несколько регионов Великобритании оказались окутанными розовым туманом.

Это необычное погодное явление произошло в преддверии самого теплого в этом году уик-энда.

В предстоящие выходные в Соединенном Королевстве ожидается около плюс 18 градусов, что почти в два раза превышает средние февральские значения.

Как сообщает DailyMail, розовый туман был зафиксирован на юго-западе Англии.

По мнению метеорологов, густой туман вызвало резкое потепление, а его цвет обусловлен лучами восходящего солнца.

Британцы охотно делились в соцсетях фотографиями, сделанными на улице. Один из снимков сопровождался таким комментарием: «Этим утром был розовый туман… розовый? Как так…».

Плотный туман наблюдался утром 22 февраля и на юго-востоке Великобритании. Он стал причиной отмены более десятка рейсов в лондонских аэропортах.

Во второй половине дня туман рассеялся, сменившись ясной солнечной погодой, пишет издание.

Густые туманы случаются и в российской столице. Например, в предновогодний день 2017 года москвичам пообещали туман с видимостью от 200 до 500 метров.