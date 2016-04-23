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В Сети не так поняли акцию Красного Креста и «Игры престолов»

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  • 22 февраля 2019, 17:49
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

На днях стало известно, что гуманитарная организация Красный Крест предложила сдать донорскую кровь, чтобы попасть на премьеру «Игры престолов». Доноры автоматически становятся участниками конкурса, в котором можно выиграть приглашение на премьеру сериала в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что акция рассчитана на резидентов США, многие россияне остались недовольны предложением Красного Креста.

Одни невнимательно прочитали условия конкурса и расстроились, что не смогут принять участие, другие посчитали призыв «сдавать кровь ради сериала» неуместным.

«Это идея Р. Р. Мартина?! Ему крови в сериале не хватает!?», «Хорошо, что не почки», «Не акция, а бред. Сдавать кровь, быть донором надо не ради развлечения (тем более такого жестокого, кровавого сериала), а во благо людей, которым эта кровь может пригодиться. Надо со школы рассказывать детям о такой возможности помогать людям, но чтобы делали все бескорыстно! Ладно… все понимаю… но могли бы выбрать другой, добрый светлый фильм о помощи и сострадании людям!»

Но советник генерального директора Международного медицинского кластера Фаина Филина рассказала изданию «СНЕГ.TV», что в акции нет ничего зазорного.

Такие способы геймификации, как в случае с проектом Красного Креста вокруг популярного киносериала, позволяют облегчить процесс проведения медицинских мероприятий и значительно увеличить процент доноров среди населения. В ходе такой игры доноры могут получать „награды“ и „призы“, устанавливаемые организаторами. Поэтому билеты на премьеру „Игры престолов“ за участие в донорской акции — это совмещение двух вышеуказанных факторов: соответствие популярным интересам людей и использование игрового формата.

В России такие крупные акции пока не проводились, но эксперты уверены, что все еще впереди.

Сейчас в нашей стране есть несколько организаций, которые поддерживают доноров. Например, проект DonorSearch, в котором донор может создать свой личный кабинет и вести учет активности, планировать сдачу крови и участвовать в самых разных офлайн-мероприятиях.

Также есть проекты, в рамках которых действует система самых разнообразных бонусов — от бесплатных уроков иностранного языка до скидок в интернет-магазинах и бесплатных медицинских услуг.

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Новые снимки с Марса подтвердили наличие рек на планете

Small 8c0837760a
  • 22 февраля 2019, 18:42
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Новые спутниковые снимки, полученные орбитальным аппаратом Mars Express, доказали, что Марс когда-то был полон воды.

Снимок показал следы, оставленные, возможно, сетью рек, которые присутствовали на Красной планете в далеком прошлом.

Ученые и астрономы считают, что около четырех миллиардов лет назад на Марсе было множество водоемов, о чем свидетельствуют следы от древних береговых линий, озер, рек.

Новые фото лишь подтвердили догадки ученых.

Сообщается, что на снимках показан южный горный регион Марса, покрытый кратерами и богатый следами от возможных водных потоков, протекавших в данном регионе в древности. 

Топографическое изображение (ниже) показывает, как вода, возможно, текла вниз с севера на юг (справа налево).

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