В Сети не так поняли акцию Красного Креста и «Игры престолов»

На днях стало известно, что гуманитарная организация Красный Крест предложила сдать донорскую кровь, чтобы попасть на премьеру «Игры престолов». Доноры автоматически становятся участниками конкурса, в котором можно выиграть приглашение на премьеру сериала в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что акция рассчитана на резидентов США, многие россияне остались недовольны предложением Красного Креста.

Одни невнимательно прочитали условия конкурса и расстроились, что не смогут принять участие, другие посчитали призыв «сдавать кровь ради сериала» неуместным.

«Это идея Р. Р. Мартина?! Ему крови в сериале не хватает!?», «Хорошо, что не почки», «Не акция, а бред. Сдавать кровь, быть донором надо не ради развлечения (тем более такого жестокого, кровавого сериала), а во благо людей, которым эта кровь может пригодиться. Надо со школы рассказывать детям о такой возможности помогать людям, но чтобы делали все бескорыстно! Ладно… все понимаю… но могли бы выбрать другой, добрый светлый фильм о помощи и сострадании людям!»

Но советник генерального директора Международного медицинского кластера Фаина Филина рассказала изданию «СНЕГ.TV», что в акции нет ничего зазорного.



Такие способы геймификации, как в случае с проектом Красного Креста вокруг популярного киносериала, позволяют облегчить процесс проведения медицинских мероприятий и значительно увеличить процент доноров среди населения. В ходе такой игры доноры могут получать „награды“ и „призы“, устанавливаемые организаторами. Поэтому билеты на премьеру „Игры престолов“ за участие в донорской акции — это совмещение двух вышеуказанных факторов: соответствие популярным интересам людей и использование игрового формата.

В России такие крупные акции пока не проводились, но эксперты уверены, что все еще впереди.

Сейчас в нашей стране есть несколько организаций, которые поддерживают доноров. Например, проект DonorSearch, в котором донор может создать свой личный кабинет и вести учет активности, планировать сдачу крови и участвовать в самых разных офлайн-мероприятиях.

Также есть проекты, в рамках которых действует система самых разнообразных бонусов — от бесплатных уроков иностранного языка до скидок в интернет-магазинах и бесплатных медицинских услуг.